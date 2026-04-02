«Pote? Se não estava em condições, não faz sentido ter estado até ao fim no estágio da Seleção»

2 abr, 13:54

Pedro Rosmaninho, editor adjunto de desporto da CNN, não compreende a chamada de Pote, jogador do Sporting que se tem debatido com alguns problemas físicos nos últimos tempos, ao estágio que a Seleção Nacional realizou no México e no Estados Unidos da América, sobretudo depois de não ter sido utilizado pelo selecionador nacional, Roberto Martínez, em nenhum dos dois jogos disputados na digressão.