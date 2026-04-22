Possível ataque dos EUA ao Irão neste momento "faria com que se perdesse o capital de confiança" entre os dois países e traria "um problema maior"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 35 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, defende que um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irão, neste momento, faria perder “o capital de confiança entre os dois países” e comprometeria a existência de possíveis mediadores no conflito.