Posição portuguesa de "assumidamente alinhar" com a estratégia dos EUA "faz mais sentido" do que a britânica de entrar "a meio de forma atabalhoada"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 7min

Tiago André Lopes destaca as diferenças na abordagem do Reino Unido e de Portugal no que toca às permissões dadas às aeronaves norte-americanas. Para o comentador da CNN Portugal é preferível a posição "coerente e consistente" de Portugal.