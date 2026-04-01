"Portugal é pobre, pequeno e a única vantagem é a sua localização estratégica". E por isso está "obrigado" a dizer sim aos EUA
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
1 abr, 10:02
João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, analisa o telefonema entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.