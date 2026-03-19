Portugal contactou “todos os países que foram alvo de ataques do Irão”

Há 1h e 39min

À entrada do Conselho Europeu, Luís Montenegro reafirma “a importância” do apoio à Ucrânia.

“Será também um sinal de credibilidade se conseguirmos desbloquear o apoio financeiro que decidimos no último Conselho”, afirma.

O primeiro-ministro admite que a crise fruto do conflito no Médio Oriente exige que a União Europeia tenha “mais autonomia do ponto de vista energético” e “mais capacidade de as nossas empresas não estarem dependentes ou tão dependentes e expostas”.

“O que é desejável é que os países da União Europeia e os países da NATO contribuam para que este conflito possa terminar, para que se retomem as negociações e para que a situação se resolva pela via diplomática”, insistiu.

Montenegro garantiu que Portugal contactou “todos os países que foram alvo de ataques por parte do Irão”.

“Temos utilizado a nossa diplomacia para sensibilizar todas as partes envolvidas, no sentido de estabelecer uma plataforma que possa muito rapidamente dar a abertura ao reinício dos trabalhos de negociação, que é aquilo que se deseja”, argumentou.

Montenegro lembrou depois as medidas adotadas a nível nacional para responder às subidas no custo da energia.

“Tomaremos as medidas que forem necessárias para mitigar ao máximo aquelas que são as consequências na dinâmica da vida das pessoas e das empresas”, afirmou.

Além disso, em cima da mesa, estará o impacto do mau tempo em Portugal.

“Eu próprio terei a oportunidade neste Conselho de sensibilizar os meus colegas e a própria Comissão para a circunstância do efeito económico dos prejuízos das tempestades que tivemos em Portugal, em particular a tempestade Kristin, na região centro”, adiantou.