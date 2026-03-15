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"Porque é que a China ainda não está na região do Médio Oriente? Está muito empenhada em apoiar o seu aliado Paquistão"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 50 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, não tem a certeza de que o Irão esteja "assim tão isolado" no contexto internacional e analisa a posição chinesa perante o conflito no Médio Oriente.

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