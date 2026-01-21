Por dentro da CNN Portugal durante a noite das eleições - estes são os nossos bastidores

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Depois de três anos como repórter multimédia no Jornal de Notícias deixou a cidade onde nasceu para trás, iniciando uma desafiante viagem até ao centro-sul do país, onde pretende dar continuidade ao seu trabalho. Atualmente procura inserir a sua marca no universo digital da CNN portuguesa. Mulher de causas, usa a voz para combater a desinformação e o conformismo, e conta com a ajuda de dois braços direitos: a caneta e a câmara de filmar.

Há 31 min

Já se perguntou o que acontece por trás das câmaras durante uma noite eleitoral?

A TVI e CNN Portugal mostram os bastidores da cobertura das eleições presidenciais de 18 de janeiro, nos quais jornalistas, editores e técnicos trabalham contra o tempo para dar as notícias em tempo real. Da chegada dos primeiros resultados à análise dos números, a coordenação entre redação, estúdio e sedes de campanha transformaram uma noite de eleições numa maratona informativa, na qual cada minuto conta