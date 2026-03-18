Pontos no ar: as imagens raras de um ataque que o Irão lançou por vingança

Há 1h e 4min

O Irão lançou várias bombas com munições de fragmentação contra Telavive, num ataque realizado em vingança pela morte do chefe da Segurança Nacional, Ali Larijani.

Estas munições são mais difíceis de defender, uma vez que as bombas se separam em vários projéteis.

De acordo com Israel, o Irão tem utilizado bombas de fragmentação de forma recorrente, mas não há muitas imagens desse tipo de ataques. Esta é uma delas.