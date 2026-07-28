Ponte destruída, santuário danificado: as primeiras imagens após um grande sismo no Japão

Há 1h e 51min

Imagens aéreas captadas por um helicóptero mostram uma ponte desabada, um santuário danificado e fumo a sair de edifícios em chamas após um forte sismo ter atingido a província de Kumamoto, no sul do Japão.

O sismo, com uma magnitude preliminar de 7,1, deixou milhares de casas sem energia, causou transtornos no trânsito e levou à emissão de ordens de evacuação e de alertas de tremores de terra.

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