Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Polícia investiga incêndio em autocarro na Suíça
Há 1h e 25min
Incidente fez seis mortos
Europa
Seis mortos em incêndio num autocarro na Suíça. Polícia investiga
Há 1h e 19min
00:31
Polícia investiga incêndio em autocarro na Suíça
Há 1h e 25min
"É engraçado" ver Macron e von der Leyen a defenderem a energia nuclear: "Não temos petróleo mas temos ideias"
Há 1h e 38min
Vaticano vai exibir 'O Redentor' de El Greco que foi ‘ofuscado’ por falsificador
Há 3h e 30min
Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade
Há 3h e 41min
00:41
António Costa avisa que "só há um vencedor" na guerra entre EUA, Israel e Irão - e não é nenhum destes três países
Ontem às 13:45
Mais Europa
Mais Vistos
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
8 mar, 20:36
10:42
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"
Ontem às 23:15
07:48
"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"
Ontem às 09:53
07:10
"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"
Ontem às 09:52
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"
Ontem às 09:10
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
8 mar, 19:34
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
04:07
"Os Estados Unidos estão a agir como uma potência hegemónica perdedora"
Ontem às 18:14
02:47
Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões
Ontem às 16:57
02:45
opinião
Tiago André Lopes
Sucessor de Ali Khamenei é "fascinado pelos escritos" de quem é contra o Irão ter eleições
9 mar, 23:00