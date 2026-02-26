Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Há 1h e 12min

A polícia do Connecticut divulgou o vídeo do acidente de carro do antigo CEO da WWE, Vince McMahon, uma das figuras daquela indústria.

O homem teve o acidente a alta velocidade - cerca 160 quilómetros à hora - naquele mesmo estado no verão passado, mas só agora as imagens foram divulgadas.

Apesar de Vince McMahon não ter sofrido ferimentos, o carro que conduzia, um Bentley Continental GT, ficou parcialmente destruído.

Questionado pela polícia sobre a velocidade a que seguia, o homem justificou que estava a caminho do aniversário da neta.

E.U.A.

02:00

Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Há 1h e 12min
04:38

"Quanto mais Trump quer fugir, quanto mais pessoas envolve, mais arrasta este clima de desrespeito pelas vítimas" de Epstein

Há 1h e 32min

Hillary Clinton não se lembra de ter conhecido Epstein mas interagiu com Maxwell: tudo o que disse a ex-secretária de Estado

Há 1h e 52min
01:42

Hillary Clinton garante que nunca conheceu Epstein. Segue-se o marido Bill

Há 2h e 57min

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Há 2h e 58min

Fotos nuas e passaportes: há dezenas de imagens problemáticas nos arquivos de Epstein

Ontem às 19:44
Mais E.U.A.

Mais Vistos

09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

25 fev, 13:59
03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Ontem às 12:33
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Ontem às 10:00
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

25 fev, 23:26
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

25 fev, 15:55
03:20
opinião
André Pipa

"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"

25 fev, 22:18
01:59

CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem

Ontem às 10:34
02:00

Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Há 1h e 12min
25:05

"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra

Ontem às 13:22
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
00:46

As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão

Ontem às 20:20
01:05
opinião
Luís Vilar

"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa

Há 3h e 59min