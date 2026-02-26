Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
Há 1h e 12min
A polícia do Connecticut divulgou o vídeo do acidente de carro do antigo CEO da WWE, Vince McMahon, uma das figuras daquela indústria.
O homem teve o acidente a alta velocidade - cerca 160 quilómetros à hora - naquele mesmo estado no verão passado, mas só agora as imagens foram divulgadas.
Apesar de Vince McMahon não ter sofrido ferimentos, o carro que conduzia, um Bentley Continental GT, ficou parcialmente destruído.
Questionado pela polícia sobre a velocidade a que seguia, o homem justificou que estava a caminho do aniversário da neta.