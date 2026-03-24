Polémica das nomeações entre partidos: "Aquilo que pode estar a ser negociado é, não havendo uma indicação para o TC, o PS ser compensado"

Há 2h e 8min

Desde a nomeação para o Tribunal Constitucional à nomeação de órgãos externos à Assembleia da República, são vários os processos suspensos devido a discórdias entre os maiores partidos com representação parlamentar. Graça Picão, jornalista da CNN Portugal, analisa as soluções que podem estar em cima da mesa para que este bloqueio seja ultrapassado