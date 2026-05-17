"Pode ser uma desculpa política apenas para o ataque acontecer". Irão prepara-se para reinício da guerra
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 17 min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente no contexto da guerra no Irão e da recente visita de Trump à China