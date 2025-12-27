Plano de paz de Zelensky é "um conjunto de armadilhas muito bem planeadas"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
27 dez 2025, 12:54
O major-general Agostinho Costa analisa o plano de paz de 20 pontos proposto pela Ucrânia para negociar com os EUA, descrevendo-o como um “conjunto de armadilhas” para a Rússia e que “torna muito difícil chegar-se a um entendimento e a um acordo de paz”.