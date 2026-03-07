Sp. Braga
18:00
0 - 0
Sporting

Pitch - 7 de março de 2026

Há 1h e 20min

Com Marta Leite Castro.

Videos

01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Há 15 min
02:48

Confrontos em manifestação em Telavive contra a ação militar de Israel e EUA

Há 22 min
01:11

Baeza marca o golo do empate no Moreirense-Nacional

Há 26 min
26:25

CNN Sábado 16H52 - Breaking News - 7 de março de 2026

Há 1h e 1min
16:43

Vale a pena um dia e dois voos gigantes para viajar? Para este destino sem dúvida

Há 1h e 6min
01:37

Moreirense abre o marcador frente ao Nacional no final da 1.ª parte

Há 1h e 17min
Mais Videos

Mais Vistos

01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

Ontem às 13:36
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

Ontem às 08:38
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Ontem às 08:39
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Hoje às 10:20
09:02
opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Hoje às 00:12
01:38

Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos

30 dez 2025, 21:52
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
28:21

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

5 mar, 11:00
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Há 1h e 26min