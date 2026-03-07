TV
Sp. Braga
18:00
0
-
0
Sporting
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Pitch - 7 de março de 2026
Há 1h e 20min
Com Marta Leite Castro.
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Há 15 min
02:48
Confrontos em manifestação em Telavive contra a ação militar de Israel e EUA
Há 22 min
01:11
Baeza marca o golo do empate no Moreirense-Nacional
Há 26 min
26:25
CNN Sábado 16H52 - Breaking News - 7 de março de 2026
Há 1h e 1min
16:43
Vale a pena um dia e dois voos gigantes para viajar? Para este destino sem dúvida
Há 1h e 6min
01:37
Moreirense abre o marcador frente ao Nacional no final da 1.ª parte
Há 1h e 17min
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
Ontem às 13:36
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
Ontem às 08:38
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Ontem às 08:39
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Hoje às 10:20
09:02
opinião
Agostinho Costa
"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"
Hoje às 00:12
01:38
Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos
30 dez 2025, 21:52
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
5 mar, 11:00
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Há 1h e 26min