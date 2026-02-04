Pitch - 4 de fevereiro de 2026

4 fev, 16:18

Com Marta Leite Castro.

08:49

"Pode haver a ideia de que há uma acalmia, mas isso não é verdade": mais de 300 pessoas foram resgatadas

Há 38 min
00:36

«Vamos recorrer da suspensão de William, houve um lance idêntico com Thiago Silva»

Há 40 min
00:42

Villas-Boas: «Pietuszewski de fora da Liga Europa? É decisão do treinador»

Há 40 min
02:02

Moradores queixam-se de alertas "muitos tardios" para cheias, as quais vieram com uma "velocidade vertiginosa"

Há 42 min
00:47

Villas-Boas: «Abordámos a primeira derrota no campeonato de forma tranquila»

Há 42 min
00:57

Villas-Boas aponta ao clássico: «Sporting está num momento mais forte»

Há 43 min
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Ontem às 00:20
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Ontem às 22:31
02:14

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda

Ontem às 21:15
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

4 fev, 17:36