Pitch - 4 de abril de 2026

4 abr, 16:11

Com Marta Leite Castro.

Videos

06:04

"O Chega nem sequer mente ao que vem. Quer acabar com o regime que saiu do 25 de Abril"

Ontem às 23:51
06:00
opinião
Pedro Duarte

"André Ventura está perante um dilema: pela primeira vez desde que é líder do Chega vamos ter um período longo sem eleições"

Ontem às 23:45
14:27
opinião
José Pacheco Pereira

Pacheco Pereira traz uma moca de Rio Maior e tem um desafio para o líder do Chega

Ontem às 23:39
06:51
opinião
Paulo Mendes Pinto

"Donald Trump assume-se, em termos discursivos, quase como uma figura messiânica"

Ontem às 22:56
03:56
opinião
Tiago André Lopes

"Não tenho certezas de que o piloto tenha sido resgatado. Ao fim de tantas horas não temos uma única imagem"

Ontem às 22:37
05:09
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Resgate do piloto vai dar um grande impulso a Donald Trump"

Ontem às 22:24
Mais Videos

Mais Vistos

06:32
opinião
Jorge Saramago

Localização, proteção e extração: foi assim a operação de resgate "contra o tempo" realizada pelos EUA

Ontem às 10:46
15:21
opinião
Agostinho Costa

"Trump é um homem que não devemos levar a sério, mas temos de estar atentos. Tem Netanyahu ao seu lado" e "poderá estar encostado à parede"

4 abr, 22:44
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
02:43

Navio francês foi o primeiro navio ocidental a atravessar o Estreito de Ormuz. Como?

4 abr, 18:52
26:03
opinião
Mário Crespo

Trump sofreu "uma derrota" no Irão: “Ele garantia que o espaço aéreo estava completamente controlado e, no entanto, aparelhos sofisticados estão a ser abatidos”

Ontem às 22:00
03:56
opinião
Tiago André Lopes

"Não tenho certezas de que o piloto tenha sido resgatado. Ao fim de tantas horas não temos uma única imagem"

Ontem às 22:37
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
06:32

Trump "confunde o mundo com um reality show e o inimigo com o comprador de uma casa"

Ontem às 21:26
05:19
opinião
Jorge Saramago

"O Irão tem capacidade" para tornar toda a região "num inferno"

Ontem às 19:23
02:10

Trump enviou "dezenas de aviões equipados com as armas mais letais do mundo" para resgatar soldado americano

Ontem às 12:19
27:08
opinião
Marco Serronha

"O Irão preparou-se para esta guerra há muitos anos"

Ontem às 15:32
14:27
opinião
José Pacheco Pereira

Pacheco Pereira traz uma moca de Rio Maior e tem um desafio para o líder do Chega

Ontem às 23:39