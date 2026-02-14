TV
Pitch - 14 de fevereiro de 2026
Hoje às 16:20
Com Marta Leite Castro.
Videos
02:41
Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein
Há 13 min
04:34
opinião
Pedro Costa
"Preocupa-me que o Governo pareça mais preocupado em comunicar e na propaganda do que em governar"
Há 33 min
03:00
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos
Depois de um mau começo, "Governo tem demonstrado agora coordenação" na gestão da crise: "Alguns dirão que Luís Montenegro descobriu a sua vocação"
Há 41 min
01:07
"Os prejuízos são enormíssimos, isto é uma catástrofe muito grande": autarca de Montemor-o-Velho diz que recuperação "é impossível sem o apoio do Estado"
Há 46 min
01:52
"Foi a proximidade dos municípios que permitiu que esta tragédia tivesse uma gestão como nunca tínhamos tido"
Há 50 min
02:04
Inês de Medeiros diz que o simplex urbanístico "é muito perigoso para todos os municípios" e deve ser repensado
Há 51 min
Mais Videos
Mais Vistos
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
Ontem às 19:20
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
Ontem às 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
Ontem às 15:26
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
Ontem às 08:14
01:47
A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões
Ontem às 15:42
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
Ontem às 14:33
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
Há 3h e 12min
13:03
Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra
12 fev, 22:30
02:57
Como funcionam os diques?
12 fev, 22:49
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
06:32
"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"
12 fev, 12:36
05:15
"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"
12 fev, 18:46