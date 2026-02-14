Pitch - 14 de fevereiro de 2026

Hoje às 16:20

Com Marta Leite Castro.

02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

Há 13 min
04:34
opinião
Pedro Costa

"Preocupa-me que o Governo pareça mais preocupado em comunicar e na propaganda do que em governar"

Há 33 min
03:00
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos

Depois de um mau começo, "Governo tem demonstrado agora coordenação" na gestão da crise: "Alguns dirão que Luís Montenegro descobriu a sua vocação"

Há 41 min
01:07

"Os prejuízos são enormíssimos, isto é uma catástrofe muito grande": autarca de Montemor-o-Velho diz que recuperação "é impossível sem o apoio do Estado"

Há 46 min
01:52

"Foi a proximidade dos municípios que permitiu que esta tragédia tivesse uma gestão como nunca tínhamos tido"

Há 50 min
02:04

Inês de Medeiros diz que o simplex urbanístico "é muito perigoso para todos os municípios" e deve ser repensado

Há 51 min
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Há 3h e 12min
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
02:57

Como funcionam os diques?

12 fev, 22:49
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
05:15

"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"

12 fev, 18:46