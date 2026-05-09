"Perdas humanas, económicas e reputacionais" da Rússia após 4 anos de guerra "obrigam Putin a fazer um discurso agregador"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 59 min
O discurso de Vladimir Putin nas celebrações do Dia da Vitória foi curto e virado para dentro, apenas com uma curta referência aos combatentes da "Operação Militar Especial". O major-general Agostinho Costa analisa os motivos que levaram o presidente russo a escolher o tema do discurso.