Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 51 min
O FC Porto-Sporting acabou por ser decidido com um golo no último minuto, depois de um penálti marcado a favor dos leões. Maniche fala em felicidade do Sporting, mas também deixa um reparo às atuais leis.