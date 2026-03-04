Pelo menos 70 mortos nos confrontos com o Hezbollah. Israelitas avançam sobre o sul do Líbano
António Oliveira e Silva
Há 58 min

No terceiro dia de mais um agravamento das tensões entre o exército de Israel e os radicais xiitas do Hezbollah, o governo libanês fala em 70 mortos, a maioria dos quais civis. Telavive lançou novos alertas à população no sul do Líbano e exigiu que se deslocassem para norte do rio Litani, de forma a ficarem seguras de novos ataques.

Esta quarta-feira ficou marcada também pelos comunicados do Hezbollah, que garantiu ter morto membros do exército de Israel na localidade de Khiam, a cinco quilómetros da fronteira com Israel, numa emboscada que envolveu a detonação de explosivos. Até ao final do dia, o exército de Israel não confirmou a informação e não havia qualquer dado nesse sentido identificado de forma independente. Os Israelitas intensificaram também os ataques nos subúrbios a sul do Líbano, onde a maioria da população é de confissão muçulmana xiita e onde o Hezbollah tem grande parte da infraestrutura.

Nos ataques israelitas foi atingido um hotel. O Irão reagiu no mesmo dia e disse que, caso a embaixada iraniana em Beirute seja atacada, todas as embaixadas israelitas no mundo serão consideradas alvos legítimos. 

