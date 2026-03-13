"Pela escolha do filho do aiatola, o regime teocrático está a dizer a Trump e ao mundo que o xiismo está no Irão para ficar e com uma linha dura"
Professor e Investigador na Universidade de Lisboa, doutorando em Ciência Política na Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista em Política Tecnológica e de Inovação, Governança Digital e Conflitos Cibernéticos
Há 13 min
Bernardo Valente, especialista em Relações Internacionais, considera que tanto EUA e Israel como o Irão violaram o direito internacional durante a guerra