"Pela escolha do filho do aiatola, o regime teocrático está a dizer a Trump e ao mundo que o xiismo está no Irão para ficar e com uma linha dura"
Bernardo Valente
Professor e Investigador na Universidade de Lisboa, doutorando em Ciência Política na Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista em Política Tecnológica e de Inovação, Governança Digital e Conflitos Cibernéticos
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