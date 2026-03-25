Pedro Sánchez acusa Netanyahu de querer replicar no Líbano a destruição de Gaza. "É um desastre absoluto"

Há 1h e 23min

O primeiro‑ministro espanhol fez esta quarta-feira duras críticas a Israel, afirmando que Benjamin Netanyahu pretende impor ao Líbano o mesmo nível de devastação visto na Faixa de Gaza. Sánchez condenou também a resposta "cruel e ilegal" do regime iraniano, alertando para uma crise humanitária crescente com milhões de deslocados. "Isto é um desastre absoluto", afirmou no parlamento espanhol.