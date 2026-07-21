Passageiro sugado: tudo o que sabemos e como se explica um incidente grave em pleno voo
Do jornal digital, à rádio e, agora, à televisão. Cresceu em Arruda dos Vinhos, licenciou-se em Ciências da Comunicação no IADE e, por acreditar que a formação nunca é excessiva, ingressou no mestrado em Comunicação, Televisão e Cinema, na Universidade Católica Portuguesa. Defende um jornalismo inovador e criterioso. Deu os seus primeiros passos no Observador, mas é na CNN Portugal que continua o seu caminho profissional.
Há 41 min
A jornalista da CNN Portugal Filipa Tojal explica que os acidentes podem acontecer devido à subcontratação na produção e na manutenção dos aviões, o que dificulta o controlo de qualidade.