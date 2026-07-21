Passageiro sugado: tudo o que sabemos e como se explica um incidente grave em pleno voo
Filipa Tojal
Do jornal digital, à rádio e, agora, à televisão.  Cresceu em Arruda dos Vinhos, licenciou-se em Ciências da Comunicação no IADE e, por acreditar que a formação nunca é excessiva, ingressou no mestrado em Comunicação, Televisão e Cinema, na Universidade Católica Portuguesa. Defende um jornalismo inovador e criterioso. Deu os seus primeiros passos no Observador, mas é na CNN Portugal que continua o seu caminho profissional.
Há 41 min

A jornalista da CNN Portugal Filipa Tojal explica que os acidentes podem acontecer devido à subcontratação na produção e na manutenção dos aviões, o que dificulta o controlo de qualidade.  

Europa

03:03

Passageiro sugado: tudo o que sabemos e como se explica um incidente grave em pleno voo

Há 41 min

Zelensky obrigado a ceder: Kiev demite chefe das Forças Armadas mas ainda deixa um desejo dos manifestantes por cumprir

Há 53 min

Morte de marroquino às mãos da polícia em Itália desencadeia protestos

Há 1h e 15min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky demite chefe das Forças Armadas após seis dias de protestos

Há 1h e 28min
01:22

Bombardeiros no ar: Rússia divulga vídeo de aviões de guerra em missão

Há 1h e 35min

França proíbe acesso às redes sociais a menores de 15 anos. É o primeiro país da UE a fazê-lo

Há 2h e 37min
Mais Europa

Mais Vistos

03:19
opinião
Manuel Serrano

EUA estão perante o "dilema de Lyndon Johnson": "Se se retirarem, é uma derrota interna. Se escalar, têm custos enormes para o país"

Ontem às 23:37
07:24
opinião
Tiago André Lopes

Fecho do 'portão de lágrimas' será "avassalador": sem o Estreito de Bab el-Mandeb, preço dos combustíveis vai disparar

Hoje às 10:37
08:37
opinião
Rolando Santos

Portugal opta pelas fragatas italianas: "São consideradas das melhores do mundo na sua classe"

4 dez 2025, 16:40
08:15

Guerra no Irão: "Não sabemos qual é o objetivo americano neste momento"

19 jul, 22:44
10:44

Entrada saudita na guerra "terá um impacto ainda pior" na economia: "O Irão descobriu uma arma muito mais forte do que o nuclear"

Hoje às 11:54
02:20

«Na minha opinião, Marco Silva é o melhor treinador português»

Ontem às 22:28
09:56

"Realizou a versão um do exame e a folha de correção é da versão dois". Aluna de 18 teve nota negativa com prova que não lhe pertence

Ontem às 17:39
24:51
opinião
Mário Centeno

"Um responsável de cargos públicos não pode ter relações de amizade com aquelas consequências na sua vida privada": Centeno sobre o caso Luís Neves

Ontem às 23:00
04:53
opinião
Manuel Serrano

"Neste momento há dissidências dentro da Rússia que já não havia há muito tempo"

19 jul, 23:07
39:26

O Princípio da Incerteza - 19 de julho de 2026

19 jul, 23:30
02:15

"Venha para a janela, dê-me a mão". Polícia resgata condutor preso em carro a arder em autoestrada nos EUA

Hoje às 13:25
23:26
opinião
Mário Crespo

"Trump não respeita a norma, o direito e o código. É a linguagem da força"

19 jul, 23:36