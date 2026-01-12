"Parte da população iraniana olha para os EUA como o último empurrão que o regime precisa para tombar"
Miguel Baumgartner
Comentador da CNN Portugal
Há 1h e 29min

O comentador Miguel Baumgartner analisa os protestos no Irão e o possível impacto das declarações de Donald Trump sobre “opções militares”, sublinhando que parte da população vê os EUA como um “último empurrão” para a queda do regime. Defende, porém, que o essencial para muitos iranianos é a “liberdade social”, de expressão e de movimento, incluindo a liberdade das mulheres.

