"Parece um grou entre galinhas": o momento de Elon Musk em Pequim que se tornou viral

O bilionário Elon Musk parecia estar a divertir-se em Pequim na manhã desta quinta-feira, aproveitando a oportunidade para tirar uma fotografia em frente ao Grande Salão do Povo antes do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping.

Um vídeo mostra Elon Musk ao lado de outros líderes empresariais e autoridades norte-americanas, incluindo o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e o CEO da Apple, Tim Cook. Enquanto conversavam, em várias filas organizadas, Elon Musk levantou o telemóvel e rodopiou lentamente, captando a cena no famoso ponto turístico de Pequim.

O vídeo foi rapidamente visualizado centenas de milhares de vezes, com muitos a divertirem-se com a informalidade de Musk e a sua aparente altura.

"Fiel à sua natureza, Musk posou para fotografias de forma descontraída como uma criança, enquanto aqueles que o rodeavam estavam vestidos formalmente e exalavam uma aura de autoridade", comentou um utilizador na rede social X. "Não se nota a diferença até se comparar - e quando se dá por isso, é um choque. [Elon] Musk é tão alto que, no meio da multidão, parece um grou entre galinhas."

Elon Musk respondeu brevemente à publicação - sem palavras, apenas um emoji de riso.

Trump gosta de carne bem-passada, então a China deu-lhe carne bem-passada - e um forte aviso sobre Taiwan

