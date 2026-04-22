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Para Israel, o silêncio do Irão não passa de "uma estratégia para ganhar tempo sem se comprometer com uma posição"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 20 min

Donald Trump declarou esta terça-feira uma prorrogação do cessar-fogo no Irão, mas o regime iraniano ainda não anunciou uma posição oficial. E não só não é clara a posição de Teerão em relação à extensão das tréguas como não o é em relação a uma eventual ida ao Paquistão para negociar a paz, relata o correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky

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