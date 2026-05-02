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"Para Donald Trump uma autorização do Congresso é uma espécie de microhumilhação"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 27min

Para João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, a recusa de Donald Trump em pedir autorização ao Congresso para continuar a guerra no Irão faz parte da "estratégia habitual" do presidente norte-americano. "Trump vê o ato de passar decisões pelo Congresso como algo que diminui o seu poder e a sua autonomia decisória", acrescenta.

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