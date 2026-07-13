Para Agostinho Costa, os Estados Unidos só estão no Irão "a seguir a sua estratégia habitual, que é intimidar". "Não têm é capacidade para isso"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 42 min
O major-general Agostinho Costa, especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais, analisa o conflito no Médio Oriente, agora que este voltou a escalar, com novos ataques entre os Estados Unidos e o Irão e o agravamento das tensões no estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo. Trump anunciou o regresso do bloqueio aos navios iranianos e ameaçou assumir o controlo da rota, enquanto Teerão reivindica autoridade exclusiva sobre o estreito e promete retaliar contra qualquer intervenção norte-americana.