Palavras de Magyar foram "um enorme balde de água gelada" para a Europa (e para a Ucrânia)
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 19min
Eleição de Magyar não representa uma "mudança substancial" na relação da Hungria com a Rússia, considera o comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes.