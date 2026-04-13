Palavras de Magyar foram "um enorme balde de água gelada" para a Europa (e para a Ucrânia)
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 19min

Eleição de Magyar não representa uma "mudança substancial" na relação da Hungria com a Rússia, considera o comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes.

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