Palácio de Buckingham "deverá dizer que está disponível para colaborar com as autoridades"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 57min

Tiago André Lopes considera que o Palácio de Buckingham tem poucas opções além de reafirmar disponibilidade para colaborar com as autoridades e abrir documentação interna, no seguimento da detenção do ex-príncipe André. O comentador da CNN Portugal sublinha que Carlos III já afastou o irmão da vida oficial, num esforço de “downgrading” para proteger a instituição.