Paira uma "espécie de sombra" sobre a cimeira da NATO: "Não sabemos se Trump vai impor um ultimato a Zelensky ou chamá-lo à colação"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 25 min
O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa o desenrolar da cimeira da NATO, que está em curso na capital turca, Ancara. Desta vez, afirma, os europeus tiveram o cuidado de, "em certa medida, afastarem Zelensky para não incomodar Donald Trump".