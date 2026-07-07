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Paira uma "espécie de sombra" sobre a cimeira da NATO: "Não sabemos se Trump vai impor um ultimato a Zelensky ou chamá-lo à colação"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 25 min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa o desenrolar da cimeira da NATO, que está em curso na capital turca, Ancara. Desta vez, afirma, os europeus tiveram o cuidado de, "em certa medida, afastarem Zelensky para não incomodar Donald Trump".

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