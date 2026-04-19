Pacheco Pereira considera que Trump está "mesmo demente". "Mas atenção que no Chega há quem use a imagem de Cristo como ele usou"

Há 1h e 19min

O historiador, no programa da CNN Portugal “O Princípio da Incerteza”, abordou a querela entre o pontífice e o Presidente norte-americano. Uma querela que começou no Irão, mas depressa deixou de ser só sobre guerra: Leão XIV condenou como “inaceitável” a ameaça de Trump contra “todo o povo do Irão” e pediu aos cidadãos que dissessem aos líderes políticos que “não queremos a guerra, queremos a paz”. Donald Trump respondeu como Donald Trump. Chamou-lhe, ao Papa, “fraco no combate ao crime” e “terrível em política externa”. O Papa, no entanto, recusou entrar no duelo: “Não tenho medo” da administração Trump, afirmou