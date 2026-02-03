"Ouçam as autoridades e coloquem-se em locais seguros". Chuva torrencial chegou a Lisboa
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 1min

O comandante Paulo Santos insta a população a permanecer em casa face às cheias que já se fazem sentir em Oeiras depois de a ribeira da Laje transbordar e inundar as ruas do parque municipal. Nas zonas urbanas, explica, as bacias hidrográficas estão "totalmente impermeabilizadas e a água acaba por escorrer de forma muito rápida".

