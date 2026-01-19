Os vencidos: "Os portugueses escolheram"
Jornalista de economia da TVI e TVI24.pt desde outubro de 2013.
Foi Editora da Agência Financeira e comentadora da TVI e TVI24 entre 2006 e 2013, onde alimentava a secção de economia da tvi24.pt e Push by IOL.
Licenciou-se em Comunicação Social, com especialização em Jornalismo pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Realizou estágio na Agência Financeira em 2001, passando a integrar a redação como jornalista no final desse ano. Escreveu sobre empresas, mercados, macroeconomia, impostos e finanças pessoais.
Ao longo dos anos colaborou com várias rádios (Rádio Capital, Rádio Mais, Antena 1, Rádio Clube Português e Rádio Renascença) para comentários de mercados, finanças pessoais e temas económicos.
Colaborou também com os jornais «O Independente» e «Metro», tendo integrado a equipa que fundou o jornal online «Diário Financeiro», que chegou a editar.
Há 1h e 30min
Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto já declararam apoio a António José Seguro na segunda volta. Marques Mendes garante que não guarda rancor pelo quinto lugar. Gouveia e Melo prometeu continuar ao serviço do país. Quanto a Cotrim de Figueiredo, atirou farpas a Montenegro.