"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 24min

O major-general Agostinho Costa analisa os mais recentes desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, com o foco nas negociações trilaterais em Genebra

Comentadores

02:13
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Em quatro anos de guerra na Ucrânia, é a primeira vez que vemos um horizonte possível de um congelar do conflito"

Há 35 min
01:57
opinião
Rafael Martins

"Não me parece que a questão territorial na Ucrânia esteja resolvida esta quarta"

Há 35 min
12:39
opinião
Agostinho Costa

"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa

Há 1h e 24min
03:10
opinião
Miguel Baumgartner

"O Irão não é a Venezuela, tem capacidade militar para responder"

Há 1h e 25min
03:09
opinião
Marco Serronha

Irão. "Os EUA ainda não estão na versão maximalista em que Israel está"

Há 1h e 26min
03:21
opinião
Rui Calafate

"O problema de José Luís Carneiro é que ainda não é uma rockstar"

Há 1h e 26min
Mais Comentadores

Mais Vistos

08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Ontem às 10:42
05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

16 fev, 21:41
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Ontem às 14:15
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Ontem às 10:39
01:38

Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Ontem às 12:58
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

16 fev, 19:34
01:21

Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?

16 fev, 21:28
01:13

Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se

Há 3h e 13min
09:07

Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa

16 fev, 19:36
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

Há 1h e 33min