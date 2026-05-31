Os russos estão a "construir os postos de controlo cada vez mais fundo". E a Ucrânia responde com artilharia ainda mais pesada em Donetsk

Há 2h e 34min

A guerra na Ucrânia não se faz apenas com drones. A artilharia continua a ter um papel central nas operações terrestres. As forças ucranianas dizem que a Rússia está a deslocar postos de comando e observação cada vez mais para zonas recuadas na região de Donetsk.

Perante novas táticas russas para contornar a vigilância aérea, as brigadas mecanizadas ucranianas recorrem à artilharia pesada para atingir posições estratégicas na linha da frente.