"Os pedidos são imensos e a resposta é diminuta". Autoridades venezuelanas "vão empenhar-se primeiramente" no socorro de sobreviventes

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Vários edifícios colapsaram na sequência dos dois sismos registados esta quarta-feira na Venezuela e outros tantos podem estar em risco de desabar. André Morais, coordenador da Proteção Civil do Montijo, explica os contornos das operações de resgate e alerta para os desafios de lidar com muitos pedidos, quando se tem ao dispor uma capacidade de resposta "diminuta".