"Os EUA sabiam que não podiam mexer no regime, senão teriam de esperar muito tempo para obter aquilo que queriam"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
5 jan, 23:37

O tenente-general Marco Serronha afirma que o facto de o regime venezuelano se ter mantido mesmo após a captura de Nicolás Maduro torna a situação dos EUA "mais fácil", uma vez que o "status quo continua a funcionar, sob ameaça permanente"

07:24
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Se há país que exporta cocaína para os EUA é a Colômbia". Será o próximo alvo de Trump?

Há 1h e 49min
03:15
opinião
Diana Soller

"Zelensky está a fazer a diplomacia possível neste momento"

Hoje às 00:17
03:31
opinião
Miguel Baumgartner

"Não existe nenhum plano que defina exatamente quais são as garantias de segurança" para a Ucrânia

Hoje às 00:16
02:55

Irão: "A força no terreno a reprimir os protestos está cada vez mais forte"

Hoje às 00:16
03:47
opinião
Jorge Saramago

A Europa "sente-se em perigo"

Hoje às 00:16
03:28
opinião
Tiago André Lopes

"Ainda está por explicar porque Berlim, Varsóvia e Copenhaga ficaram de fora" do envio de tropas para a Ucrânia

Hoje às 00:15
14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14