"Os EUA sabiam que não podiam mexer no regime, senão teriam de esperar muito tempo para obter aquilo que queriam"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
5 jan, 23:37
O tenente-general Marco Serronha afirma que o facto de o regime venezuelano se ter mantido mesmo após a captura de Nicolás Maduro torna a situação dos EUA "mais fácil", uma vez que o "status quo continua a funcionar, sob ameaça permanente"