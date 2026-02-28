"EUA prometeram um processo diplomático e acabaram num processo beligerante"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 39 min

Os Estados Unidos e Israel estão a atacar o Irão. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o que está a acontecer e perspetiva como é que o Irão pode responder

06:14
Tiago André Lopes

Há 39 min
07:04
João Fernando Ramos

Além de estar "cercado", regime iraniano está "perdido": "Não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas"

Há 1h e 42min
05:35
Helena Ferro de Gouveia

"O Hezbollah continua a ser um perigo e um risco para Israel"

Há 1h e 47min
04:40

Consequências económicas do ataque ao Irão "podem ser catastróficas"

Há 1h e 53min
03:49

Irão avisou "há muito tempo" que a resposta a um ataque "ia ser total"

Há 1h e 55min
09:27
Sérgio Sousa Pinto

"Passos Coelho é ele próprio protagonista de uma ideia que tem para o país"

Ontem às 23:42
