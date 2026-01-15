"Os EUA parece que estão com o dedo no gatilho e não sabem se vão disparar"

Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI

Há 33 min

Jorge Botelho Moniz analisa a crescente tensão no Irão, que esta madrugada resolveu fechar o espaço aéreo durante cinco horas. Para o comentador, isto é “um sinal de que os iranianos tinham informação, dos seus serviços de inteligência, que alguma coisa poderia estar em ação”. Noutro ponto do globo, o comentador analisa também a tensão no Ártico, numa altura em que países europeus, como a Alemanha e a NATO, enviam militares para reforçar a defesa da Gronelândia.