"Os EUA não vão sair do Irão para já e tinham que encontrar uma maneira criativa de o conseguir"

Há 1h e 25min

O coronel José Carmo, especialista militar da CNN Portugal, não acredita que a discussão interna sobre o direito americano vá ter alguma consequência no teatro de operações no Irão.

Recorde-se que o presidente dos EUA disse ao Congresso que as hostilidades no Médio Oriente "terminaram a 7 de abril", numa tentativa de mostrar que não passaram os 60 dias desde o início do conflito - marco temporal que obrigaria Trump a pedir a aprovação dos legisladores para prosseguir com a guerra.