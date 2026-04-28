Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Os EUA não têm marcha-atrás, é uma viatura que só tem acelerador e vai em direção ao abismo"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 39 min

"Estamos num jogo de pressões e muitas manipulações de mercado", diz o major-general Agostinho Costa sobre a atual situação da guerra entre os EUA e o Irão.

Comentadores

22:08
opinião
Mário Crespo

"Toda a gente pensava que ele vinha com paninhos quentes, mas o discurso de Carlos III foi um discurso político"

Há 35 min
07:28
opinião
Agostinho Costa

"Os EUA não têm marcha-atrás, é uma viatura que só tem acelerador e vai em direção ao abismo"

Há 39 min
06:20
opinião
Mafalda Anjos

"Ouvimos grandes números, são mais de 22 mil milhões de euros e mais de 90 medidas. Mas são mais ideias do que medidas"

Há 39 min
07:01
opinião
Rafael Martins

"Obviamente que os EUA têm recursos destrutivos muito superiores ao Irão"

Há 40 min
02:16
opinião
Miguel Relvas

Apoios após a tempestade. "Há dinheiro, há planos, mas falta a capacidade de os executar"

Há 43 min
01:53
opinião
Adalberto Campos Fernandes

"O país começa a ficar cansado" e o primeiro-ministro deve ter consciência "de que há um risco muito grande de fadiga das expectativas"

Há 44 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

33:59
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Vivemos num mundo de cegos pilotado por um louco"

Ontem às 15:25
06:30
opinião
Rui Santos

"Já viram que os únicos que nunca abandonaram Pinto da Costa foram as únicas vítimas deste 'FC Porto de Villas-Boas'?"

Ontem às 21:27
10:59
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa concorda: “O Estreito de Ormuz é a arma nuclear do Irão”

Hoje às 10:11
00:21

"Brilho de uma viúva expectante": a piada de Jimmy Kimmel que motivou Donald Trump a pedir o despedimento do humorista

Hoje às 08:12
06:21

Operação influencer: TVI e CNN Portugal tiveram acesso a todo o processo que abalou o regime

Ontem às 21:26
04:52
opinião
Rogério Alves

Operação Influencer. "Manter aquelas pessoas na prisão uma série de dias foi um ato totalmente inútil e inexplicável"

Ontem às 23:14
11:51
opinião
Rui Santos

"O árbitro do Aves-Sporting [Pedro Ramalho] não tem desculpa no erro grosseiro que cometeu, mesmo avisado pelo VAR [João Casegas]"

Ontem às 21:25
04:37
opinião
Tiago André Lopes

"Vamos todos perder pelo menos 2% de poder de compra e Merz percebe que isso é um problema"

Ontem às 17:39
26:43

"É absolutamente extraordinário que os ucranianos já tenham resistido quatro invernos": "Global", de Paulo Portas, na íntegra

26 abr, 22:28
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
02:58

Grua cai sobre trabalhadores em obra: um morto e um ferido grave

Ontem às 16:18
04:00
opinião
Arnaut Moreira

“O Irão não estava à espera do bloqueio dos EUA e agora acha que não tem outra arma para além de trocar um bloqueio por outro”

Ontem às 23:43