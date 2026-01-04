"Os EUA já lançaram Corina Machado para debaixo do autocarro. Estamos perante um projeto colonial ao nível do século XIX"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
4 jan, 21:44
O major-general Agostinho Costa considera uma "ingenuidade" pensar que Delcy Rodríguez iria estar às ordens dos EUA após a detenção de Nicolás Maduro.