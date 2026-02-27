"Os EUA exigem o desmantelamento completo das instalações nucleares do Irão, mas o Irão diz que as usa para fins civis e medicinais"
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 8min
O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, falou esta sexta-feira com o especialista em estudos sobre o Irão Dani Citrinowicz, que avança que, pela primeira vez, "houve negociações com conteúdo" entre os Estados Unidos e o Irão mas que "as lacunas e as divergências entre as partes ainda são consideradas muito significativas"