"Os EUA achavam que iam fazer com os iranianos aquilo que fizeram com os europeus na negociação das tarifas"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

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Tiago André Lopes explica que a visão do Irão é aquilo que está escrito no acordo enquanto os EUA estão a tentar promover uma nova leitura do memorando de entendimento.