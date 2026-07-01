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Mais sobre o Mundial 2026

"Os EUA achavam que iam fazer com os iranianos aquilo que fizeram com os europeus na negociação das tarifas"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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Tiago André Lopes explica que a visão do Irão é aquilo que está escrito no acordo enquanto os EUA estão a tentar promover uma nova leitura do memorando de entendimento.

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