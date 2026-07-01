"Os EUA achavam que iam fazer com os iranianos aquilo que fizeram com os europeus na negociação das tarifas"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 55 min
Tiago André Lopes explica que a visão do Irão é aquilo que está escrito no acordo enquanto os EUA estão a tentar promover uma nova leitura do memorando de entendimento.