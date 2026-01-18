"Os Estados Unidos são o principal perturbador da ordem internacional" e isso tem "um impacto sério" para a Europa

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 7min

O comentador da CNN Portugal Marco Serronha defende que a Europa não está preparada para as mudanças que a ordem internacional está a sofrer, utilizando uma metáfora do mundo desportivo para explicar a posição europeia.