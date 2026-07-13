Os Estados Unidos podem mesmo assumir o controlo do Estreito de Ormuz? "Trump sempre quis a ideia das portagens, mas isto está-se a complicar muito e é quase uma nova guerra"
Há 38 min
A análise de José Tomaz Castello Branco à escalada do conflito no Médio Oriente, quando o Presidente Donald Trump anuncia o regresso do bloqueio aos navios iranianos, e assumir o controlo da rota, enquanto Teerão reivindica autoridade exclusiva sobre o estreito e promete retaliar contra qualquer intervenção dos EUA.