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"Os Emirados andam para trás, voltam à fase de andar de camelo". Agostinho Costa deixa aviso sobre possível invasão terrestre do Irão
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 22 min

A NATO e a dependência europeia dos Estados Unidos, num momento determinante para um acordo entre Washington e Teerão, é o mote para a análise de Agostinho Costa.

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