"Os danos que vemos agora [nos diques] são irreversíveis e o que se está a fazer é paliativo. Nada de médio prazo poderá ser feito neste momento"

António Viana da Fonseca, especialista em Estruturas e Geotecnia, afirma que a recuperação dos danos nos aterros vai demorar, até porque “nada de médio prazo poderá ser feito neste momento”, tendo em conta a instabilidade do solo. O especialista explica que “a grande obra de regularização do Baixo Mondego” assentou em “registos históricos”, razão pela qual agora tem de ser feito um novo projeto de reforço, com foco nas populações.

